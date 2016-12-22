«Яндекс» начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент

Компания «Яндекс» приступила к выполнению так называемого антипиратского меморандума и начала удалять из поисковой выдачи ссылки на спорный контент, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Следуя достигнутым договоренностям, с 15 ноября «Яндекс» начал исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей», — заявили в «Яндексе». В компании рассчитывают, что эти меры будут способствовать распространению легального контента в интернете и призывают других участников рынка поддержать данную инициативу.

«Яндекс» выступает за честный интернет. Мы уверены, что системная совместная работа пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей», — заявил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум 1 ноября. Подписи под документом оставили «Яндекс», Mail.ru, Rambler, а также «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа» и другие правообладатели. Согласно договоренностям, правообладатели должны составить реестр страниц, в котором будут указаны страницы сайтов с пиратским аудио- и видеоконтентом. Администраторы интернет-ресурсов, в свою очередь, должны проверять этот список каждые пять минут и удалять из поисковой выдачи ссылки на указанные сайты в течение шести часов.

Соглашению предшествовали иски к «Яндексу» от четырех телеканалов «Газпром-Медиа» — ТНТ, ТВ3, «Супер» и 2х2. Копии принадлежащих им сериалов были размещены на сервисе «Яндекс.Видео».