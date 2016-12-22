МВД раскрыло схему поступления граждан с Ближнего Востока в казанский вуз

Правоохранители раскрыли незаконную схему поступления лиц из стран Ближнего Востока в Казанский федеральный университет (КФУ), сообщается на сайте МВД.

«Установлено, что для поступления в Казанский федеральный университет жители из стран Ближнего Востока платили от 500 до 3000 долларов за право не сдавать вступительный экзамен по русскому языку», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк. Она отметила, что стоимость зависела от выбранного факультета.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовные дела о получении взятки (ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). В рамках расследования задержали 25-летнего жителя одной из стран Ближнего Востока, который помог поступить в университет четырем соотечественникам, позже его арестовал суд.

Имя арестованного, время задержания и государство, гражданином которого он является, в МВД не уточнили. По данным источника «Татар-информ», это выходец из Ирака. Эту информацию подтверждает и газета «Бизнес Online». Издание пишет, что 25-летнего Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха Шиблави арестовали до 30 декабря. В посольстве Ирака в России заявили газете, что следят за делом, связанным «с шантажом иракских студентов и вымогательством у них денег». В КФУ сообщили, что проводят служебную проверку.