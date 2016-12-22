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В Великобритании выпустят новую банкноту достоинством £50
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В Великобритании выпустят новую банкноту достоинством £50
Финансы, 16:49
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В Великобритании выпустят новую банкноту достоинством £50

Банк Англии планирует выпустить новую банкноту достоинством £50, на которой будет изображен ученый. Об этом сообщается на сайте банка.

По словам главы регулятора Марка Карни, новая банкнота будет посвящена вкладу Великобритании в науку. В течение шести недель граждане смогут предложить для изображения на банкноте человека, который внес вклад в науку и повлиял на британское общество. Он может быть ученым из любой области.

Предложения можно вносить до 14 декабря. Дизайн банкноты будет представлен в 2019 году.

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В апреле Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) признало самой красивой купюрой, выпущенной в 2017 году, 10 швейцарских франков. Ее главными конкурентами были банкнота в 10 шотландских фунтов, напечатанная на Фиджи банкнота номиналом 7 долларов, а также новые банкноты в 100 норвежских крон, 10 канадских долларов и 40 франков Джибути. Среди претендентов была и российская банкнота номиналом 2 тыс. руб.
 

Теги: Великобритания , деньги , фунты
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