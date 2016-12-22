Возможных сообщников Александра Шестуна объявили в розыск

Правоохранители объявили в международный розыск экс-главу администрации поселка Большевик, гендиректора сети строймагазинов «Браво» Бориса Криводубского и бизнесмена Сергея Самсонова в рамках дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил, что они объявлены в розыск.

Источник ТАСС рассказал, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заочном аресте подозреваемых. Басманный суд Москвы арестовал семь земельных участков, принадлежащих Криводубскому, заявила агентству пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Собеседник РБК сообщил, что ранее эти лица уже побывали в федеральном розыске. По его словам, в декабре 2010 года между генеральным директором ООО «Центр» Сергеем Самсоновым и исполняющим обязанности главы Серпуховского района Сергеем Соколовым были подписаны соглашения о расторжении ранее заключенных договоров аренды на земельные участки, которые фигурируют в деле.

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами расследования. По версии следствия, сразу после этого, в тот же день, были подписаны постановления о предоставлении участков в собственность по льготной цене, отметил источник.

Шестуна арестовали в середине июля. Следствие считает, что в 2008 году он незаконно передал компании «Центр» четыре земельных участка площадью 10,3 га, нанеся тем самым бюджету Серпуховского района ущерб на сумму 62 млн руб.