Прокуратура пообещала проверить возможную продажу косаток в Китай

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что косаток и белух из бухты Средняя в Приморье собираются продать в Китай, передает «РИА Новости».

«Нами проводится проверка, проверяем по всем фактам», — заявили в ведомстве. Агентство добавило, что ранее в зоозащитной организации Greenpeace Россия предупредили о том, что в России готовится незаконная продажа в Китай 13 косаток, включенных в Красную книгу.

В понедельник, 5 ноября, агентство PrimaMedia со ссылкой на корреспондента сообщило, что в бухте Средняя начали «отгрузку» косаток. Издание предположило, что это может говорить о том, что млекопитающих собираются вывезти.

За день до этого, 4 ноября, зоозащитница Нина Зарянова заявила, что неизвестные напали на нее и отобрали фооаппарат, когда она приехала к бухте Средняя, где находятся косатки.