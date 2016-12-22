В Иркутской области в ДТП с автобусом и трактором пострадали девять детей

Девять детей и водитель школьного автобуса пострадали в ДТП с трактором в Иркутской области, сообщает Irkutsk Media со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
По данным министерства, дети получили легкие травмы, водителя с ранениями средней тяжести госпитализировали.
Авария произошла днем 16 ноября в Зиминском районе Иркутской области. По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь по трассе, попытался обогнать трактор МТЗ-80, но врезался в него, после чего автобус съехал в кювет. По факту ДТП проводится проверка.
В сентябре один человек погиб и еще десять получили ранения в ДТП с автобусом в Иркутске. Авария произошла на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской — столкнулись автомобиль Toyota Town Ace и автобус Kia Granbird. Водитель фургона, проигнорировавший знак «Уступи дорогу», погиб на месте.