Бывшая девушка рэпера Пи Дидди Ким Портер найдена мертвой

Американская актриса и модель Ким Портер умерла на 48-м году жизни, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом Пи Дидди (P.Diddy).

Причина смерти не указывается. По данным источников TMZ, тело модели было найдено в ее доме в Лос-Анджелесе. Собеседники издания отмечают, что в последнее время Портер боролась с гриппом и пневмонией.

Портер встречалась с Комбсом с 1994 по 2007 год, в 1998 году у пары родился сын, а в 2006 году — две девочки-близняшки.

В декабре 2017 года Forbes назвал Комбса самым высокооплачиваемым музыкантом — он заработал $130 млн.