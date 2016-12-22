Шесть человек погибли при пожаре в Тамбовской области

При пожаре в частном доме в Тамбовской области погибли шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дежурного диспетчерской службы по Сосновскому району области.
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Кошелевская в поселке Сосновка поступило в экстренные службы в 03:05 мск, сообщается на сайте областного главка МЧС России. Пожар ликвидировали в 03:31 мск, в тушении участвовали четыре человека и одна единица техники. Площадь пожара, по данным дежурного диспетчерской службы, составила 70 кв. м. В МЧС добавили, что дом полностью выгорел.
Причина пожара устанавливается. По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия, хозяева дома часто выпивали и вели асоциальный образ жизни. Следственный комитет России начал проверку по факту гибели шестерых человек при пожаре в Сосновке.