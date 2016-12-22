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В Подмосковье задержали подозреваемого в разбое бойца ММА «Бизона»
Общество, 12:57
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В Подмосковье задержали подозреваемого в разбое бойца ММА «Бизона»

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали в подмосковном Домодедово двух мужчин в возрасте 25 и 28 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным телеканала РЕН ТВ, одним из задержанных был боец ММА Евгений Гонтарев («Бизон»). Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев сообщил телеканалу «360», что не слышал о таком бойце. «Если какой-то парень где-то дрался, то необязательно это боец ММА», — сказал Бурзиев.

Следствие установило, что злоумышленники, надев камуфляжную форму и угрожая оружием, похитили у уроженца Челябинска автомобиль, 30 тыс. руб., три смартфона и золотую цепочку, нанеся мужчине ущерб на 1,6 млн руб.

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При обысках по месту жительства полицейские изъяли три комплекта камуфляжной формы, страйкбольный автомат Калашникова и два похищенных телефона. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК (разбой), задержанным грозит лишение свободы до 15 лет.

Теги: Подмосковье , боец ММА , разбой , Росгвардия
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