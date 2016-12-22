Бойца ММА признали виновным в убийстве ради Lexus GX460

В Омске суд присяжных признал виновным бойца ММА Серика Батталова в убийстве мужчины с целью продажи его автомобиля Lexus GX460. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Батталов обвиняется в преступлении по пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Батталов совершил преступление 17 марта. Боец и его 26-летний друг нашли 41-летнего владельца Lexus GX460 через портал, где продаются автомобили. Они предложили мужчине встретиться, чтобы якобы провести тест-драйв.

Когда мужчина приехал на место встречи, Батталов и его друг попросили хозяина автомобиля проехать на место, которое находится в полукилометре от спортивного комплекса «Арена Омск». Там они напали на мужчину и избили его до потери сознания. Затем боец и его сообщник положили свою жертву в Lexus GX460 и вывезли в безлюдное место, где задушили буксировочным тросом. Труп мужчины преступники сожгли в лесополосе и закопали останки. Затем они похитили автомобиль и личные вещи своей жертвы на сумму 2,1 млн руб.



Батталов и его сообщник передали Lexus GX460 знакомой, которая пообещала заплатить за автомобиль 1,5 млн руб. Но преступники деньги за автомобиль не получили.



О преступлении в полицию сообщила пожилая женщина, которая видела как Батталов с сообщником избивали свою жертву. Она запомнила номер автомобиля и сообщила о случившемся полиции. Батталов после задержания дал признательные показания и рассказал, где он похоронил останки своей жертвы.



Сообщник бойца был найден мертвым в автомобиле Toyota на территории садоводческого товарищества «Нефтяник» в Омске. Судмедэксперты установили, что он покончил с собой.

Приговор Батталову будет вынесен «в ближайшее время» на основании решения коллегии присяжных, отмечается в сообщении Следственного комитета.