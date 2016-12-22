Власти Москвы спрогнозировали одинаковый трафик в будни и выходные

С начала года в Москве зафиксировано увеличение числа автомобилей по выходным более чем на 7%, что делает трафик сопоставимым с будними днями. Об этом заявил замруководителя Центра организации дорожного движения Ансар Арифуллин, сообщает ТАСС.

По его словам, по сравнению с 2017 годом наблюдается рост на 7,4%. При этом в выходные нет ярко выраженных часов пик, указал Арифуллин. «Трафик практически сопоставим с будними днями, просто более равномерно распределен в течение дня», — сказал он. Чиновник добавил, что по сравнению с прошлым годом в Москву ежедневно приезжают на 150 тыс. автомобилей больше.

Арифуллин пояснил, что загруженность парковок в центре столицы составляет 100%. Из-за того, что автомобили не могут с первого раза найти парковочное место, загруженность дорог внутри Садового кольца возрастает, пояснил он.

В начале ноября заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что в 2018 году водители в три раза чаще пользовались услугами каршеринга по сравнению с 2017 годом. С начала текущего года было совершено более 18 млн поездок.