Власти Москвы заявили о трехкратном росте популярности каршеринга

В Москве с начала года водители более чем в три раза чаще по сравнению с 2017 годом пользовались услугами каршеринга, рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По его словам, в 2017-м пользователи брали машины в краткосрочную аренду примерно 5,5 млн раз, в то время как с начала текущего года было совершено более 18 млн поездок.

Ликсутов отметил, что рост популярности связан с увеличением числа автомобилей в каршеринге, «выходом» некоторых операторов за пределы Москвы и появлением новых услуг. «Например, в сервисе появились автомобили премиум-сегмента и детские кресла», — рассказал заместитель мэра.

В сентябре аналитики JPMorgan назвали московский рынок каршеринга одним из самых быстро растущих по числу пользователей в мире. При этом они подчеркнули, что в Москве сосредоточены около 85% автомобилей, используемых в российском каршеринге.