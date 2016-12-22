Аксенов раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию по ущемлению прав человека на полуострове, заявил, что организация подрывает свой авторитет и подталкивает Украину к совершению преступлений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уже говорил, что подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне. Авторы резолюции и те, кто за нее голосует, откровенно игнорируют мнение крымчан», — отметил он.

Аксенов назвал фальшивой заботу ООН о правах крымчан на фоне происходящих на Украине событий. Он указал, что все иностранные делегации, которые приезжали в Крым, после того как он вошел в состав России, говорили о том, что на полуострове нет дискриминации.

Он вновь пригласил представителей Генассамблеи ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций посетить Крым и дать объективную, по его мнению, оценку ситуации.

«Вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений. Тем не менее наше приглашение остается в силе», — добавил Аксенов.

Ранее в пятницу, 16 ноября, Генассамблея ООН, а точнее ее Третий комитет, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму. За проголосовали 67 человек, против — 26, еще 82 воздержались.

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Украина результаты голосования не признает и считает полуостров временно-оккупированной территорией.