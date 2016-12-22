Путин поручил проверить контролирующие качество зерна ведомства

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу ведомств, ответственных за контроль качества изделий из зерна. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Проверка должна коснуться «федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, макаронных и хлебобулочных изделий, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также других продуктов переработки зерна», указано в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор Юрий Чайка. Срок для его исполнения установлен до 1 января 2019 года.

РБК направил запросы в Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 января 2019 года внести изменения в законодательство, которые установят требования к качеству хлеба, который производится и закупается для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы.

В государственной программе по развитию сельского хозяйства до 2024 года также должны быть внесены изменения, увязывающие размер госсубсидий с качеством производимого зерна и его производных, а в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы добавить меры, которые будут стимулировать внедрение в производство научных разработок, в том числе в области селекции, говорится в документе.

Ответственным за исполнение этих поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.