Собянин распорядился поставить памятник Солженицыну до конца года

Памятник писателю Александру Солженицыну установят в Москве до конца 2018 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Москвы.

«Установить до 31 декабря 2018 года монумент А.И.Солженицыну в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына», — следует из документа.

Финансирование работ по проектированию и изготовлению скульптуры и ее постамента проведет представительство Русского благотворительного фонда Александра Солженицына (Швейцария) в России.

В сентябре 2017 года комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы поддержала установку памятника Солженицыну в Таганском районе столицы по предложению директора Дома русского зарубежья Виктора Москвина. Датой установки был назван 2018 год. В том же месяце столичное заксобрание одобрило его возведение.