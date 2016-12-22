Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в США

По данным на 12 ноября, в 29 американских штатах зафиксирована вспышка заболеваемости сальмонеллеза, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями США (CDC).

По информации CDC, причиной вспышки стали полуфабрикаты из куриного мяса. В конце октября от сальмонеллеза пострадали 120 человек, отравившись говяжьим фаршем, произведенным фирмой JBS Tolleson в штате Аризона. После проверки компания отозвала более 2,9 млн кг фарша.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

В начале ноября стало известно о вспышке сальмонеллеза в Малайзии, сообщал Роспотребнадзор со ссылкой на малайзийский Минздрав. Всего заболели 85 человек, отравившись национальным блюдом лакса — разновидностью лапши с курицей, которую продавали без необходимой термической обработки.