Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии
Общество, 08:18
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии
В одном из малазийских штатов зарегистрирована вспышка заболеваемости сальмонеллезом, погибли два человека, еще 21 госпитализирован. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на данные Минздрава Малайзии.
Всего в пяти районах северо-западного штата Кедах зафиксировано 85 случаев заболевания сальмонеллезом.
Причиной инфекции стало национальное блюдо лакса, представляющее из себя разновидность лапши с курицей. Оно производилось на одном из местных пищевых предприятий и продавалось гражданам без необходимой термической обработки.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.