Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии

В одном из малазийских штатов зарегистрирована вспышка заболеваемости сальмонеллезом, погибли два человека, еще 21 госпитализирован. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на данные Минздрава Малайзии.

Всего в пяти районах северо-западного штата Кедах зафиксировано 85 случаев заболевания сальмонеллезом.

Причиной инфекции стало национальное блюдо лакса, представляющее из себя разновидность лапши с курицей. Оно производилось на одном из местных пищевых предприятий и продавалось гражданам без необходимой термической обработки.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.