Умер гитарист Иван Смирнов

Иван Смирнов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский гитарист и композитор Иван Смирнов умер на 64-м году жизни. Об этом сообщил РБК брат музыканта, протоиерей Димитрий Смирнов.

«Прощание будет завтра в больнице Святителя Алексия митрополита Московского, место похорон еще выбираем, договариваемся с Пятницким кладбищем», — сказал протоиерей.

Причины смерти гитариста не уточняются. Как пишет «Комсомольская правда», 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание. Источники этой информации не указываются.

Смирнов родился в Москве, выступал с коллективами «Второе дыхание», «Арсенал», «Бумеранг» и «Голубые гитары». Выпустил альбомы «Карусельный дед», «Страна, где ночует солнце» и «Крымские каникулы». Его музыка звучала в фильме «Бой с тенью-2».