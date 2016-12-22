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Виновник ДТП с летальным исходом сбежал и попал под машину в Приморье
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Виновник ДТП с летальным исходом сбежал и попал под машину в Приморье
Общество, 09:56
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Виновник ДТП с летальным исходом сбежал и попал под машину в Приморье

В Приморском крае водитель, предположительно ставший виновником смертельного ДТП, сбежал с места аварии, но через 2 км попал под машину. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

ДТП с летальным исходом произошло в районе 130-го км автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный. По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Isuzu Elf и следовавшим за ним Suzuki Wagon R Solio.

В результате ДТП 28-летний пассажир Toyota скончался, 31-летний водитель Isuzu Elf получил травму головы. Виновник аварии не пострадал, самостоятельно выбрался из машины и сбежал с места аварии.

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«Спустя несколько часов в 2 км от данной автоаварии беглец стал участником второго ДТП — на него совершил наезд водитель Toyota Ractis», — отметили в полиции, добавив, что из-за сильного удара он получил черепно-мозговую травму.

В настоящее время в отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело. У мужчины взяли кровь на выявление алкогольного опьянения.​

Теги: ДТП , Приморье , погибшие
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