На Christie’s за рекордную сумму в $90,3 млн продали картину Хокни

Картину британского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $90,3 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Таким образом, Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих.​





Картина была написана в 1972 году, ее стартовая цена составляла $80 млн. Итоговая цена картины превысила предыдущий рекорд Christie’s, поставленный в 2013 году, отмечает The Guardian. Тогда скульптуру американского художника Джеффа Кунса «Собака из воздушных шариков» продали за $58,4 млн.

В ноябре на торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне продали личные вещи британского ученого Стивена Хокинга: одно из его первых инвалидных кресел ушло за $390 тыс., за ту же сумму был продан набор наград, полученных им с 1975 по 1999 год. Кроме того, с молотка за $765 тыс. ушла диссертация Хокинга, летная куртка — за $52 тыс., экземпляр его книги «Краткая история времени» — за $90 тыс.