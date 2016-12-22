Газзаев назвал слабой игру сборной России в матче против Германии

Поражение от сборной Германии со счетом 3:0 в товарищеском матче должно послужить российской команде хорошим уроком. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Результат должен стать хорошим уроком. Это безоговорочное поражение: никаких шансов у нас выиграть не было», — сказал он.

По словам Газзаева, преимущество немцев в первом тайме, в котором подопечные Йоахима Лёва забили все три гола, было тотальным, а во втором Германия действовала по счету.

«Ничего хорошего про сборную России сказать нельзя — команда выглядела очень слабо», — подчеркнул Газзаев, добавив, что оборона россиян допускала серьезные ошибки.

Также он отметил, что в средней линии сборная России ничего не могла создать. «И очень слабо выглядела атака — практически ни одного удара в створ ворот», — заключил Газзаев.

Товарищеский матч между сборными Германии и России состоялся 15 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Встреча завершилась крупной победой немцев 3:0. Голами в игре отметились Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.