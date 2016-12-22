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Черчесов объяснил разгромное поражение от Германии
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Черчесов объяснил разгромное поражение от Германии
Общество, 02:03
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Черчесов объяснил разгромное поражение от Германии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал основной причиной, по которой российская команда крупно уступила сборной Германии в товарищеском матче, неготовность к темпу соперника в первом тайме игры, передает ТАСС.

«Мы не были готовы к темпу сборной Германии, который они показали с первых минут игры. При этом стоит отметить, что мы этот вопрос разбирали как на теоретическом занятии, так и перед игрой», — сказал он.

По его словам, тренерский штаб российской команды не реагировал на кадровые потери, так как это «рабочая ситуация». «Сетовать на состав мы не будем», — подчеркнул тренер.

Как отметил Черчесов, второй тайм игры доказал, что сборная России способна играть в любом составе.

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Также он предположил, что мощный старт немцев в игре обусловлен их неудовлетворительными результатами в последних матчах. «Не могу сказать, что мы вышли вальяжно, но слишком спокойно. Скорости, которые нам предложили в стартовом отрезке, загнали нас в тупик», — заключил Черчесов.

Товарищеский матч между сборными Германии и России состоялся 15 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Встреча завершилась крупной победой немцев 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. На 8-ой минуте счет открыл игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане. Спустя 17 минут отличился Никлас Зюле, а итоговый счет на 41-ой минуте установил Серж Гнабри.

Теги: Германия , сборная России по футболу , Станислав Черчесов
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