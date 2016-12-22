Власти Кувейта запретили «Братьев Карамазовых»

Власти Кувейта внесли в список запрещенной литературы почти 1000 книг, в их числе оказался роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», сообщает The Guardian.

Всего, как отмечает газета, в список попали 948 книг. Их должны были включить в программу книжного фестиваля, проходящего в Кувейте, но они не прошли цензуру.

The Guardian уточняет, что за последние пять лет Министерство информации Кувейта занесло в черный список 4000 книг, в том числе «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса.

Издание сообщает, что министерство действует в соответствии с принятым в 2006 году законом, в котором прописаны наказания в отношении издательств. Под нарушение закона попадает оскорбление ислама или судебной системы Кувейта, а также угроза национальной безопасности, «подстрекательство к беспорядкам» и совершение «аморальных» действий.