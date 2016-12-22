Орловский поэт рассказал об интересе ФСБ к его книге стихов о войне

Спецслужба, по словам Александра Бывшева, инициировала проверку его произведений относительно наличия в них призывов к экстремистской деятельности. В подобных нарушениях поэта обвиняли уже шесть раз

Фото: Александр Бывшев / VK

Поэту из города Кромы Орловской области Александру Бывшеву сообщили, что ФСБ инициировала проверку в Следственном комитете его книги стихов о Второй мировой войне «Кровавая память» на предмет наличия в ней призывов к экстремистской деятельности. Об этом РБК рассказал сам Бывшев.

«Скорее всего, они пытаются притянуть ко мне статью о реабилитации и оправдании нацизма, потому что в книге есть стихотворения, которые очень не понравятся власти», — заметил он, пояснив, что многие из этих произведений — о военных преступлениях высшего руководства Советского Союза. «В частности, о катынском расстреле, оккупации Прибалтики, а также Западной Украины и Западной Белоруссии и разделении Польши в 1939 году», — подчеркнул он.

В комментарии «Новой газете» накануне Бывшев также говорил, что инициированная спецслужбой в отношении его проверка была связана с его стихотворением «Посвящается расширению НАТО на восток». В связи с этим поэта, по его словам, вызвали в Следственный комитет.

Адвокат Бывшева Владимир Сучков пояснил РБК, что следователь из местного управления СК сообщила им, что материалы проверки было решено приобщить к уже расследуемому уголовному делу против поэта по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности за публикацию в интернете стихотворений.

«Пока дело не возбудили, но со слов следователя известно, что из ФСБ поступил материал по поводу написанной книги. Этот материал, как я считаю, она незаконно приобщила к материалам другого дела. Соединения возможны только двух уголовных дел, согласно ст. 153 УПК, а материалы и дело невозможно соединить в одно производство и вести расследование», — подчеркнул юрист.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Орловской области и региональное управление ФСБ.

Книга стихов Бывшева «Кровавая память» вышла на русском языке в октябре 2015 года в США. Ее издала независимая платформа CreateSpace.

Прежде, 5 августа, против поэта за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета», возбудили уголовное дело.

Это было уже шестое производство, фигурантом которого стал поэт: в 2017 году Следственный комитет по Орловской области завел в отношении его дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Производство касалось опубликованного поэтом на своей странице во «ВКонтакте» стихотворения под названием «На независимость Украины» (в апреле прошлого года по этому производству Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ).

До этого, в 2015 году, поэт становился фигурантом дела об экстремизме за стихотворение «Украинские повстанцы» (оно также было размещено им во «ВКонтакте»). Тогда Кромской районный суд ничего противоправного в тексте поэта не нашел, однако из-за того, что Бывшев был фигурантом такого производства в соответствии со ст. 331 Трудового кодекса России, поэту запретили преподавать (до этого момента Бывшев работал учителем французского и немецкого).