ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,33 66,77 EUR Нал. 79,40 77,24 USD Бирж. 67,10 -1,09 EUR Бирж. 77,95 -0,80 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6680,00 -62,10 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
Орловский поэт рассказал об интересе ФСБ к его книге стихов о войне
Лента новостей
Московские власти отклонили заявку Навального о проведении митинга 18:31, Политика Порошенко предложит странам ЕС участвовать в восстановлении Донбасса 18:23, Политика Орловский поэт рассказал об интересе ФСБ к его книге стихов о войне 18:01, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 17:43, РБК и Сбербанк В ЛНР назвали основную причину гибели военнослужащих ВСУ 17:41, Политика В Иране в результате крушения военного истребителя погиб пилот 17:21, Общество Порошенко выразил уверенность в оплате Россией $4,6 млрд убытков по газу 17:02, Политика В результате столкновения трех машин в Москве пострадал ребенок 16:55, Общество Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 16:50, Партнерский материал Находящегося под арестом Удальцова вновь госпитализировали 16:42, Общество Чемпионат России по футболу. «Уфа» — «Зенит». Онлайн 16:30, Спорт Отравившегося «Новичком» в Эймсбери начали лечить от менингита 16:21, Общество Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в столичном регионе 15:50, Общество Дортмундская «Боруссия» согласовала трансфер футболиста «Барселоны» 15:44, Спорт Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 15:41, РБК и Сбербанк В Афганистане заявили о ликвидации главаря местной ячейки ИГ 15:38, Общество Летевший из Санкт-Петербурга в Барселону самолет вернулся в Пулково 15:33, Общество София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации 15:19, Общество Власти Франции сократят около 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году 14:54, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 14:41, РБК и Сбербанк Родные Маккейна не пригласили Трампа на похороны сенатора 14:18, Политика В ДНР сообщили об обстрелах украинскими военными Донецка из гранатометов 13:53, Политика Администратор Софии Ротару рассказал об обращении певицы к врачам в Уфе 13:44, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 13:41, РБК и Сбербанк Минобороны рассказало детали о подготовке инсценировки химатаки в Сирии 13:29, Политика Украинские послы проведут совещание в Донбассе 13:14, Политика ASD обвинил «российских троллей» в отвлекающих от Трампа маневрах 13:12, Политика Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию 12:46, Политика
Орловский поэт рассказал об интересе ФСБ к его книге стихов о войне
Политика, 18:01
0
Орловский поэт рассказал об интересе ФСБ к его книге стихов о войне
Спецслужба, по словам Александра Бывшева, инициировала проверку его произведений относительно наличия в них призывов к экстремистской деятельности. В подобных нарушениях поэта обвиняли уже шесть раз
Фото: Александр Бывшев / VK

Поэту из города Кромы Орловской области Александру Бывшеву сообщили, что ФСБ инициировала проверку в Следственном комитете его книги стихов о Второй мировой войне «Кровавая память» на предмет наличия в ней призывов к экстремистской деятельности. Об этом РБК рассказал сам Бывшев.

«Скорее всего, они пытаются притянуть ко мне статью о реабилитации и оправдании нацизма, потому что в книге есть стихотворения, которые очень не понравятся власти», — заметил он, пояснив, что многие из этих произведений — о военных преступлениях высшего руководства Советского Союза. «В частности, о катынском расстреле, оккупации Прибалтики, а также Западной Украины и Западной Белоруссии и разделении Польши в 1939 году», — подчеркнул он.

В комментарии «Новой газете» накануне Бывшев также говорил, что инициированная спецслужбой в отношении его проверка была связана с его стихотворением «Посвящается расширению НАТО на восток». В связи с этим поэта, по его словам, вызвали в Следственный комитет.

Адвокат Бывшева Владимир Сучков пояснил РБК, что следователь из местного управления СК сообщила им, что материалы проверки было решено приобщить к уже расследуемому уголовному делу против поэта по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности за публикацию в интернете стихотворений.

«Пока дело не возбудили, но со слов следователя известно, что из ФСБ поступил материал по поводу написанной книги. Этот материал, как я считаю, она незаконно приобщила к материалам другого дела. Соединения возможны только двух уголовных дел, согласно ст. 153 УПК, а материалы и дело невозможно соединить в одно производство и вести расследование», — подчеркнул юрист.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Орловской области и региональное управление ФСБ.

Книга стихов Бывшева «Кровавая память» вышла на русском языке в октябре 2015 года в США. Ее издала независимая платформа CreateSpace.

Прежде, 5 августа, против поэта за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета», возбудили уголовное дело.

Это было уже шестое производство, фигурантом которого стал поэт: в 2017 году Следственный комитет по Орловской области завел в отношении его дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Производство касалось опубликованного поэтом на своей странице во «ВКонтакте» стихотворения под названием «На независимость Украины» (в апреле прошлого года по этому производству Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ).

До этого, в 2015 году, поэт становился фигурантом дела об экстремизме за стихотворение «Украинские повстанцы» (оно также было размещено им во «ВКонтакте»). Тогда Кромской районный суд ничего противоправного в тексте поэта не нашел, однако из-за того, что Бывшев был фигурантом такого производства в соответствии со ст. 331 Трудового кодекса России, поэту запретили преподавать (до этого момента Бывшев работал учителем французского и немецкого).

Авторы: Валерий Романов, Евгения Маляренко.
Теги: ФСБ , писатель
Главное
Порошенко выразил уверенность в оплате Россией $4,6 млрд убытков по газу Политика
Материалы по теме
Сотрудник ФСБ задержан с 8 кг наркотиков Общество
Следователи ФСБ пришли в Петербургский метрополитен Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter