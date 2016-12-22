Захарова пообещала вызвать посла Нигерии в МИД из-за журналистов RT

Посла Нигерии в Москве Стива Дэвиса Угба вызовут в МИД, если власти республики не урегулируют ситуацию с корреспондентами RT, у которых изъяли загранпаспорта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook.

Инцидент с журналистами RT произошел 7 ноября. По словам представителя МИД России, журналистам предъявили претензии из-за того, что в паспортах были проставлены визы неправильной категории. При этом репортеры предоставили нигерийским властям оригиналы документов, включая разрешение на съемку.

Посольство России в Нигерии также держит ситуацию на контроле. «Соответствующий демарш был адресован МИД Нигерии», — подытожила Захарова.