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СМИ узнали о снятии запрета на аккредитацию для RT France
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СМИ узнали о снятии запрета на аккредитацию для RT France
Общество, 03:02
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СМИ узнали о снятии запрета на аккредитацию для RT France

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил распоряжение, предусматривающее запрет на выдачу аккредитаций на мероприятия, организованные Елисейским дворцом, для журналистов телеканала RT France. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя канцелярии французского президента.

Агентство отмечает, что журналистам RT позволили получить аккредитацию на прошедшие 11 числа мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Аккредитации были выданы впервые после того, как Макрон возглавил страну в мае 2017 года.

В июне 2018 года Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за сюжета о вероятном применении химоружия в сирийской Восточной Гуте. На следующий день Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу France24, зарегистрированному в России, из-за нарушения закона о СМИ. В ведомстве уточнили, что телеканал нарушил ст. 19.1, согласно которой иностранцы не могут владеть более 20% в капитале СМИ.

Теги: Russia Today , Франция , Эмманюэль Макрон , телеканал
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