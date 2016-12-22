Дорожным службам разрешили укладывать асфальт в мороз и снегопад

При температуре до минус 10 градусов и при незначительных осадках автоукладчикам разрешено обновлять дорожное покрытие. Об этом говорится в «Методических рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях», опубликованных на сайте Росавтодора.

Указывается, что документ регламентирует работы по укладке асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, то есть при температуре от плюс 5 градусов до минус 10 градусов и в условиях дождя и снега. Согласно рекомендациям, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков (более 5 мм).

В сообщении пресс-службы Росавтодора, поступившем в РБК, говорится, что документ был разработан с целью увеличения продолжительности строительного сезона автомобильных дорог. Там также указали, что документ носит «исключительно рекомендательный характер».

Председатель общероссийского общественного движения автомобилистов Виктор Похмелкин рассказал РБК, что сомневается в предложенных Росавтодором рекомендациях.

«Мне до сих пор казалось, что так делать нельзя [укладывать асфальт при минус 10 градусах], и по всем стандартам так выходило. Надо говорить с химиками, физиками, геологами. Росавтодор стандарты сам не устанавливает. Надо сверять это с требованиями, которые закреплены в нормативно-правовых актах. До сих пор такого разрешения не было», — отметил Похмелкин. При этом он указал, что в случае возникновения проблем за качество будут отвечать дорожные рабочие.

«Но если возникнет проблема, то спроса с Росавтодора немного. В любом случае за качество дорожного полотна отвечают те, кто его укладывают. Если это качество не соответствует требованиям, то ссылка на то, что они следовали рекомендациям Росавтодора, дорожникам не поможет», — считает Похмелкин.

О рекомендациях Росавтодора ранее писали «Известия».