Армянская «дочка» «Газпрома» ответила на подозрения в неуплате налогов

В «Газпроме Армения» уверены, что армянский комитет государственных доходов «распространил совершенно необоснованную информацию» об уголовном деле в отношении «дочки» «Газпрома» из-за неуплаты налогов.

Как заявили РБК в пресс-службе компании, проверки начались 1 октября и продолжаются до сих пор. «На сегодняшний день со стороны комитета ЗАО «Газпром Армения» не было предъявлено ни одного эпизода нарушения положений налогового законодательства Армении», — указали в пресс-службе.

В компании заверили, что на протяжении многих лет вели деятельность «исключительно в соответствии с налоговым законодательством» Армении.

«Обществу не было представлено никаких доказательных фактов, полученных административным органом, что привело к абсурдным заключениям. Подобный стиль работы может поставить под сомнение деловую репутацию и нарушить нормальную деятельность», — добавили в компании.

По данным комитета, в 2016–2017 годах «Газпром Армения» «включала в предоставляемые налоговому органу расчеты по НДС и налогу на прибыль очевидно ложные данные». В результате налоговые обязательства «дочки» «Газпрома» были сокращены примерно на 139 млн руб., полагают в ведомстве. Также «о злоупотреблениях» компании якобы свидетельствуют исследования о потере газа и информация по объему поставок газа для метановых заправок.