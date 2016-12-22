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В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели дело
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В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели дело
Бизнес, 13:32
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В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели дело
Комитет госдоходов Армении провел «инспекции» в дочерней компании «Газпрома» и пришел к выводу, что она занижала свои налоговые обязательства и совершала другие нарушения. В Ереване, основываясь на этих данных, завели дело

После «инспекций» в армянской «дочке» «Газпрома» — «Газпроме Армении» («Армросгазпром») — армянский Комитет государственных доходов завел уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в крупном размере». Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По итогам проверок в компании, как указали представители комитета госдоходов, специалисты выявили «несколько нарушений и случаев неуплаты налогов» «Газпром Арменией». В частности, выяснилось, что в 2016-2017 годах компания «включала в предоставляемые налоговому органу расчеты по НДС и налогу на прибыль очевидно ложные данные», говорится в сообщении ведомства. Это, по информации комитета госдоходов, в итоге «привело к сокращению налоговых обязательств [«дочки» «Газпрома»] на несколько миллиардов драмов» (1 млрд армянских драмов равен 138,9 млн руб.).

Помимо этого, «о злоупотреблениях» «дочки» «Газпрома», по информации пресс-службы, свидетельствуют исследования о потерях газа и данные относительно объема поставок газа автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС).​

«Оказалось, что величина потерь в распределительной системе за июнь—июль 2018 года по сравнению с январем—маем 2018 года сократилась более чем в три раза», — говорится на сайте армянского комитета. В то же время, по данным его представителей, «результаты сравнительного исследования показали, что поставки «Газпром Армении» автогазонаполнительным компрессорным станциям газа с июня по сентябрь по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года резко увеличились (примерно на 37%)». Это, как заметили в армянском ведомстве, «соразмерно аналогичным показателям потребления природного газа со стороны компаний, эксплуатирующих АГНКС».

На основании этих данных, в Армении, как указали в комитете госдоходов страны, возбудили уголовное дело по ч. 2, ст. 205 армянского Уголовного кодекса («уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в крупном размере»). «Для определения размера ущерба, нанесенного государству злоупотреблениями ЗАО «Газпром Армения», и выявления коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа, ​проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — отмечается в сообщении армянского ведомства.

РБК направил запрос в «Газпром». В прошлом году, согласно презентации российской компании, в Армению было поставлено 1,8 млрд куб м газа.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян прежде рассказывал о поручении президента России Владимира Путина поставлять в Армению «дешевый газ». Эти вопросы, по словам армянского политика, они с российским лидером обсуждали на совместных переговорах. Президенту России на встрече Пашинян, по его словам, рассказал о том, что по цене $150 за 1 тыс. кубометров газ получает не Армения, а компания «Газпром Армения». После этого они с Путиным, как указывал премьер республики, договорились полностью изучить механизм ценообразования на поставляемый в Армению газ.

Компания «Газпром Армения» обладает монопольным правом на поставку и распределение природного газа из России на внутреннем рынке Армении. В 2013 году «Газпром» и его армянская «дочка» заключили договор о поставках российского газа в Армению в объеме до 2,5 млрд кубометров в год в период с 2014 по 2018 год. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.

Авторы: Евгения Маляренко, Людмила Подобедова.
Теги: «Газпром Армения» , неуплата налогов
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