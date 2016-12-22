Полицейского уволили за бездействие после семейного ЧП

В подмосковном Серпухове уволен участковый полицейский, из-за бездействия которого местная жительница осталась без кистей рук. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

К ответственности также привлечены другие должностные лица городского управления МВД.

12 декабря в серпуховскую больницу была доставлена местная жительница Маргарита Грачева без кистей обеих рук. В этот же день в правоохранительные органы явился с чистосердечным признанием муж женщины. Он заявил, что приревновал жену, вывез в лес, отрубил руки, а потом отвез в медучреждение. Было возбуждено дело по ст. 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее пострадавшая сообщала полиции об угрозах со стороны мужа, но эту информацию проигнорировали.

Правую кисть Грачевой спасти не удалось, левую врачи приживили. Газета Metro сообщает, что 28 декабря пациентку уже могут выписать из больницы. На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой просят присвоить микрохирургу Тимофею Сухинину, оперировавшему Грачеву, звание «Заслуженный врач Москвы».