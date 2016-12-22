У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. http://41.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7570403/

По данным МЧС, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки, очаг залегал на глубине 127 км, на расстоянии в 127 км северо-восточнее города Петропавловск-Камчатский.

Жители городов Елизово и Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до 3 баллов, угрозы возникновения цунами нет, жертв и разрушений также нет.

В августе в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b63b69d9a794779fb571943 Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 9 км и находился в 86 км восточнее города Северо-Курильск на острове Кунашир. Жители этого населенного пункта ощутили землетрясение силой до четырех баллов, цунами не возникло.