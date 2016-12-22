Против учителя возбудили дело после удара школьника о парту

Полиция возбудила уголовное дело и начала проверку после того, как учительница применила силу против ребенка в школе в городе Асино. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Томской области.
Дело возбуждено по ст. 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Учительнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.
На видеозаписи, размещенной региональным УМВД, видно, что преподаватель ударила школьника головой о парту. В управлении образования Асинского района рассказали ТАСС, что учительницу отстранили от работы на время следствия. По словам собеседницы агентства, инцидент произошел с учеником второго класса.
В ноябре на Сахалине учительница литературы и русского языка унизила девочку во время урока. Она придралась к опрятности одежды школьницы и высказывала сомнения в адекватности ее родителей, чем довела девочку до слез. В связи с инцидентом в школе провели срочный педагогический совет, преподаватель уволилась по собственному желанию.