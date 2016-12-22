Макрон допустил строительство второго авианосца для ВМС Франции

Власти Франции к 2021 году примут решение о том, нужен ли вооруженным силам страны второй авианосец, заявил президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает газета Le Modne.

По его словам, преемник единственному находящемуся в строю атомному авианосцу «Шарль де Голль» должен появиться в ВМС Франции до 2040 года, когда окончится его срок службы. «Закладка второго авианосца, бюджет которого может достигнуть от 5 до 7 млрд евро, не предусматривается ранее 2021 года», — сказал Макрон.