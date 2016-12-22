В Киеве опровергли крики Порошенко в телефонном разговоре с главой УПЦ МП

Разговор президента Украины Петра Порошенко с главой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в состав Русской православной церкви) Онуфрием был спокойным, никто не кричал, заявил епископ Павел, постоянный член священного синода УПЦ МП и настоятель Киево-Печерской лавры.

«Не было никаких криков. Это неправда. Был разговор, никто не кричал», — сказал Павел «Известиям». Он добавил, что Онуфрий и Порошенко обсудили возможные встречи в будущем.

Замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич подтвердил РБК факт телефонного разговора между митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и президентом Украины Петром Порошенко, но отказался сообщить какие-либо детали беседы.

Ранее УНИАН со ссылкой на источники в церковных кругах сообщил, что 13 ноября Порошенко провел телефонный разговор с Онуфрием. Беседа была «корректной», обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии украинской церкви, сообщало агентство. Издание «Страна.ua», в свою очередь, со ссылкой на источник в УПЦ МП сообщало, что президент Украины позвонил Онуфрию во время заседания в Киево-Печерской лавре и во время разговора Порошенко «настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев». В частности, утверждало издание, Порошенко требовал от Онуфрия «пойти на попятную» в процессе автокефалии.

Порошенко предложил провести встречу со всеми епископами УПЦ в здании конгресс-центра «Украинский дом», УПЦ МП настаивала на ее проведении в актовом зале Киево-Печерской лавры. В итоге на встречу с Порошенко пришли только трое из 90 иерархов УПЦ МП. На заседании в Киево-Печерской лавре параллельно было принято решение о разрыве отношений со Вселенским патриархатом из-за его планов учредить на Украине независимую церковь, итоговое постановление подписали 82 иерарха. Содержание переговоров Порошенко и трех иерархов УПЦ МП не разглашалось.