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ЦБ назначил руководителя службы текущего банковского надзора
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ЦБ назначил руководителя службы текущего банковского надзора
Финансы, 19:29
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ЦБ назначил руководителя службы текущего банковского надзора

Богдан Шабля стал руководителем службы текущего банковского надзора Центробанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее Шабля был заместителем директора юридического департамента ЦБ. На этой должности он курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также занимался проблемами финансового оздоровления кредитных организаций.

Отмечается, что в Центробанке он работает с 1996 года. Шабля также занимал должности первого замначальника главного управления ЦБ по Омской области и управляющего отделением по Тульской области главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

В конце октября Центробанк назначил Александра Полонского директором департамента обеспечения банковского надзора. Ранее он был замгендиректора департамента денежно-кредитной политики.

Новая служба возникла после реорганизации департамента банковского надзора, структуре перешли функции территориальных учреждений ЦБ. Надзор за системно значимыми банками эта служба не осуществляет.

Теги: ЦБ , назначение
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