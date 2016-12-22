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ЦБ назначил нового главу департамента банковского надзора
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ЦБ назначил нового главу департамента банковского надзора
Финансы, 10:22
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ЦБ назначил нового главу департамента банковского надзора

Александр Полонский назначен директором департамента обеспечения банковского надзора Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ранее Полонский занимал должность замдиректора департамента денежно-кредитной политики.

В конце сентября Центробанк сообщил, что Анна Орленко покинула пост директора департамента банковского надзора. Согласно сообщению, она «продолжит карьеру вне Банка России». В августе 2017 года Орленко вошла в состав временной администрации санированного банка «ФК Открытие». Она фактически руководила всем процессом санации банка, отмечали источники РБК. Однако с приходом в «Открытие» команды Михаила Задорнова Орленко вернулась в Банк России.

По данным сайта ЦБ, исполняющим обязанности главы департамента банковского надзора стала Ольга Подстреха.

Теги: Банк России , назначение
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