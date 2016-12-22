Сотрудники ФСБ пришли с обысками в петербургский «Горэлектротранс»

Сотрудники петербургского управления ФСБ проводят оперативно-следственные действия, касающиеся ГУП «Горэлектротранс». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы подтверждаем факт участия сотрудников нашего управления в оперативно-следственных действиях, проходящих по ГУП «Горэлектротранс», — сказали в УФСБ, не раскрыв подробностей.

78.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия уточняет, что ведомство «запросило ряд документов». Источник в «Горэлектротрансе» сообщил, что сотрудники ФСБ работают в договорном отделе с 9:00 и изымают документы. «Фонтанка» также сообщает о выемке документов.

Накануне испанский визовый центр в Москве приостановил работу. По сведениям источника РБК в центральном аппарате МВД, в визовом центре проводились обыски. Информацию также подтверждал источник «Интерфакса». Позднее организация возобновила работу.