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Общество , 14:31
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Полицейские пришли с проверкой в визовый центр Испании в Москве
Визовый центр Испании в Москве приостановил работу. В службе поддержки организации РБК рассказали, что это связано с «внеплановой проверкой». В здании проводят обыски сотрудники правоохранительных органов, рассказал источник РБК
Фото: АГН «Москва»

Визовый центр Испании BLS в Москве приостановил работу. Об этом РБК сообщили в службе поддержки клиентов.

«Визовый центр сегодня не работает — внеплановая проверка. Завтра визовый центр уже будет работать», — сказала сотрудница службы поддержки. Остальных подробностей и причин произошедшего она не сообщила.

При этом источник РБК в центральном аппарате МВД отметил, что в визовом центре Испании проводятся обыски, сотрудники правоохранительных органов проверяют визовую документацию. Информацию о том, что в испанском визовом центре проходят следственные действия, «Интерфаксу» также подтвердил осведомленный источник. В организации, по его словам, проверяются ранее выданные визы.

В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили, что «не располагают информацией» об обысках в визовом центре.

Сообщение о том, что испанский визовый центр в столице «в связи с непредвиденными обстоятельствами <...> временно закрыт», также появилось на сайте организации. Клиентов представители центра попросили обращаться в кол-центр «для получения достоверной информации».

Аналогичные визовые центры Испании BLS в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону, как указывается в сообщении на сайте организации, работают по обычному графику.

«Испанский визовый центр в Москве временно закрыт начиная с сегодняшнего утра по причинам, не входящим в нашу компетенцию», — пояснили РБК в генконсульстве Испании в Москве. Фирма BLS, которая осуществляет руководство визовым центром, принимает все возможные меры для выхода из ситуации в максимально короткие сроки, отметил собеседник РБК, добавив, что о разрешении ситуации и возобновлении работы организации в нормальном режиме представители консульства проинформируют официально.

Авторы: Валерий Романов, Егор Губернаторов, Дмитрий Серков, Евгения Маляренко
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