Полицейские пришли с проверкой в визовый центр Испании в Москве

Полицейские пришли с проверкой в визовый центр Испании в Москве

Визовый центр Испании в Москве приостановил работу. В службе поддержки организации РБК рассказали, что это связано с «внеплановой проверкой». В здании проводят обыски сотрудники правоохранительных органов, рассказал источник РБК

Фото: АГН «Москва»

Визовый центр Испании BLS в Москве приостановил работу. Об этом РБК сообщили в службе поддержки клиентов.

«Визовый центр сегодня не работает — внеплановая проверка. Завтра визовый центр уже будет работать», — сказала сотрудница службы поддержки. Остальных подробностей и причин произошедшего она не сообщила.

При этом источник РБК в центральном аппарате МВД отметил, что в визовом центре Испании проводятся обыски, сотрудники правоохранительных органов проверяют визовую документацию. Информацию о том, что в испанском визовом центре проходят следственные действия, «Интерфаксу» также подтвердил осведомленный источник. В организации, по его словам, проверяются ранее выданные визы.

В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили, что «не располагают информацией» об обысках в визовом центре.

Сообщение о том, что испанский визовый центр в столице «в связи с непредвиденными обстоятельствами <...> временно закрыт», также появилось на сайте организации. Клиентов представители центра попросили обращаться в кол-центр «для получения достоверной информации».