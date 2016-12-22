Археологи разрешили возобновить строительство трассы Москва — Петербург

Госкомпания «Автодор» возобновит работы по строительству двух участков платной скоростной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом (М11), остановленные из-за необходимости провести археологические изыскания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя правления ГК «Автодор» Сергея Кельбаха.

По его словам, археологи разрешили вернуться к работам «буквально третьего дня».​ Однако из-за раскопок график работ по строительству дороги был сдвинут. «Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения (с концессионером. — РБК) с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года», — пояснил он.

Строительные работы на двух участках трассы М11 Москва — Санкт-Петербург пришлось приостановить из-за археологических находок, относящихся к раннему железному веку. Находки стали неожиданностью — участки трассы №7 и №8 (от 543-го до 684-го километра, на подходе к Санкт-Петербургу) расположены вне зон охраны объектов культурного наследия.

Тем не менее при проведении там весной 2018 года земельных работ были обнаружены остатки древнего очага. После осмотра специалистами выяснилось, что обнаружен ценный объект археологического наследия, названный «Поселение Войскорово», площадью более 7 тыс. кв. м. На месте раскопок обнаружили фрагменты керамических сосудов, украшения, фрагменты вооружения, которые датируются XIV—XV веками, а также предметы более позднего времени (XVI—XIX веков).

По словам Кельбаха ввод в эксплуатацию скоростной дороги, где было остановлено строительство, теперь запланирован на сентябрь 2019 года (ранее — весна 2019 года).

Упомянутые участки пролегают в Новгородском и Чудовском районах Новгородской области, Тосненском районе Ленинградской области, пройдут в обход Чудово и Тосно и по территории Санкт-Петербурга.