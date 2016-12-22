Песков фразой «рынок есть рынок» прокомментировал обвал цен на нефть

Кремль внимательно следит за ситуацией на нефтяном рынке, где присутствует «определенная волатильность». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках. Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», — сказал Песков.

13 ноября произошло резкое падение цен на нефть Brent до $65 за баррель. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что реагировать на «базовые колебания рынка» будет «не совсем правильно».

Президент США Дональд Трамп 12 ноября призвал ОПЕК сохранить уровень добычи нефти. По его словам, стоимость нефти завышена.