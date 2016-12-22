СК возбудил еще три дела из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил три новых дела по факту обстрелов населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщается на сайте СК.

Уточняется, что дела заведены по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По данным СК, 8 ноября украинские военнослужащие обстреляли из тяжелого вооружения гражданские объекты в поселке Марьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, что привело к гибели 63-летнего мирного жителя. 12 ноября из-за обстрелов города Золотое пострадал местный житель. Кроме того, по данным следствия, в период с 1 сентября по 31 октября 2018 года артиллерийскими обстрелами были уничтожены или частично разрушены 103 жилых дома, повреждены газопроводы и ЛЭП в Новоазовском районе, городах Ясиноватой, Славяносербске и Первомайске.

В конце сентября СК заявил, что украинские военные сбросили осколочный боеприпас с беспилотного летательного аппарата в селе Саханка самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данному факту следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 356 УК России.