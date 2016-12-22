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BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Harley-Davidson $50 (+21,92%) прогноз CFRA к 23.10.19 Купить
Ford Motor $13 (+36,55%) прогноз JP Morgan к 19.10.19 Купить
Electronic Arts $96,16 (+11,54%) прогноз БКС к 07.12.18 Купить
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Путин рассказал о потраченных $2 млрд российскими туристами в Таиланде

Российские туристы оставили в Таиланде за прошлый год $2,2 млрд. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча в ходе саммита Россия-АСЕАН в Сингапуре, сообщает Кремль.

Путин также отметил позитивное развитие двусторонних отношений с королевством, что подтверждает высокий спрос на курорты Таиланда среди российских туристов.

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«На 26% [увеличилось] количество российских туристов, посетивших Таиланд», — заявил Прают Чан-Оча.

Премьер-министр также отметил, что за 2017 год товарооборот между странами вырос на 50%. Он добавил, что Россия и Таиланд взаимовыгодно сотрудничают в сфере безопасности.

Теги: Владимир Путин, Таиланд, российские туристы, экономика
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