Путин рассказал о потраченных $2 млрд российскими туристами в Таиланде

Российские туристы оставили в Таиланде за прошлый год $2,2 млрд. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча в ходе саммита Россия-АСЕАН в Сингапуре, сообщает Кремль.

Путин также отметил позитивное развитие двусторонних отношений с королевством, что подтверждает высокий спрос на курорты Таиланда среди российских туристов.

«На 26% [увеличилось] количество российских туристов, посетивших Таиланд», — заявил Прают Чан-Оча.

Премьер-министр также отметил, что за 2017 год товарооборот между странами вырос на 50%. Он добавил, что Россия и Таиланд взаимовыгодно сотрудничают в сфере безопасности.