Путин назначил нового посла в Таиланде
Политика, 19:35
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Путин назначил нового посла в Таиланде
Послом России в Таиланде стал Евгений Томихин, ранее занимавший пост посла по особым поручениям в Китае. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
Также Томихин займет место постоянного представителя России при Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Президентским указом от данных должностей отстранен Кирилл Барский, занимавший должность посла в стране и постпреда при ЭСКАТО с 2014 года.
В конце октября Путин назначил нового посла России в Сирии. Им стал Александр Ефимов, сменивший Александра Кинщака.