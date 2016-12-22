Путин назначил нового посла в Таиланде

Послом России в Таиланде стал ​Евгений Томихин, ранее занимавший пост посла по особым поручениям в Китае. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

Также Томихин займет место постоянного представителя России при Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Президентским указом от данных должностей отстранен Кирилл Барский, занимавший должность посла в стране и постпреда при ЭСКАТО с 2014 года.

В конце октября Путин назначил нового посла России в Сирии​. Им стал Александр Ефимов, сменивший Александра Кинщака.



