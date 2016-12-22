Виновник ДТП с 18 жертвами в Подмосковье вышел на свободу

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, ставший виновником крупного ДТП с 18 жертвами, вышел на свободу по амнистии. Об этом он сообщил News.am.

В июле 2013 года Арутюнян, находясь за рулем грузовика «КамАЗ», врезался в рейсовый автобус в Подмосковье. Тогда погибли 18 и пострадали более 60 человек. В 2014 году суд приговорил Арутюняна к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы, а также году исправительных работ. В ходе следствия выяснилось, что грузовик как следует не обслуживался, тормоза у него работали неисправно.

В ноябре 2014 года Мосгорсуд оставил в силе приговор по деле о ДТП в Московской области. Власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших и пострадавших по 1 млн руб. Впоследствии Арутюнян был экстрадирован на родину и помещен в тюрьму «Вардашен» близ Еревана.