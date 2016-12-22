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Минобороны сообщило об учениях ВКС над Японским морем
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Минобороны сообщило об учениях ВКС над Японским морем
Политика, 04:42
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Минобороны сообщило об учениях ВКС над Японским морем

Самолеты-разведчики Су-24МР Воздушно-космических сил России провели плановые полеты над акваторией Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Отмечается, что Су-24МР входят в состав авиачасти, дислоцированном в Приморском крае. Во время полета самолеты отработали поиск и обнаружение объектов условного противника, учения проводились во взаимодействии с дежурными силами ПВО и кораблями Тихоокеанского флота.

Полеты проводились не только днем, но и ночью, при этом летчики соблюдали все нормы международного права.

Ранее Минобороны Японии сообщало о перехвате российского патрульного противолодочного самолета Ил-38, который пролетел у морской японской границы. Японские военные отмечали, что полет самолета проходил у западного побережья острова Хонсю, воздушное судно преодолело 1,2 тыс. км с юга на север острова и вернулось на базу. При этом в Минобороны Японии подчеркивали, что Ил-38 не нарушил воздушного пространства островного государства.

Теги: Минобороны России , ВКС России , Японское море
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