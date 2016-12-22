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МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте
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МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте
Политика, 00:17
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МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте

В МИД России заявили, что сделанное 8 ноября заявления заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о роли России в афганском конфликте «не могут не вызывать недоумения». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, Хейл на конференции, организованной институтом Ближнего Востока в Вашингтоне заявил, что Россия «мешает руководимым афганцами мирным переговорам с талибами». В МИДе расценили это высказывание как «неуклюжую попытку переложить на российскую сторону ответственность за собственные неудачи в Афганистане», а также «отсутствие достижений в усилиях Вашингтона найти решение афганской проблемы».

В ведомстве указали, что Москва взаимодействует с региональными партнерами и «содействует запуску процесса межафганского примирения».

В начале ноября президент Афганистана Ашраф Гани согласился направить делегацию в Москву для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в республике.

Саммит состоялся 9 ноября, на нем присутствовали представители 10 стран, также в мероприятии впервые участвовали представители политического офиса движения «Талибан» в Дохе (запрещенная в России организация). В МИДе подчеркивают, что прошедшая встреча стала «важным шагом на пути налаживания прямого диалога о мире между Кабулом и «Талибаном».

Теги: МИД России , Госдепартамент США , Афганистан
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