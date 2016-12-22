Афганистан согласился принять участие в мирных переговорах в Москве

Президент Афганистана Ашраф Гани направит делегацию Высшего совета мира республики на переговоры в Москву по мирному урегулированию конфликтов в стране. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Это уже вторые переговоры в этом году, в сентябре Афганистан отказался участвовать в заседании, так как, по мнению властей этой страны, урегулирование конфликтов должно проходить под эгидой Кабула.
В заседании 9 ноября в Москве примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США. Также впервые будет участвовать делегация политического офиса движения «Талибан» в Дохе (запрещено в России).
В МИДе подчеркнули, что российские власти «подтверждают позицию о безальтернативности политического урегулирования» в Афганистане и необходимости совместного решения проблемы вместе со странами — соседями республики.