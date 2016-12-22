Следователи отказали Поклонской в возбуждении дела против Учителя

После проверки заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской столичный главк Следственного комитета России отказался возбуждать уголовное дело против режиссера Алексея Учителя и его адвоката Константина Добрынина. Депутат обвинила их в клевете. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Добрынин подтвердил РБК информацию об отказе СК возбуждать уголовное дело. «Поклонская продолжала писать свои заявления о преследовании Алексея Учителя и меня, шла проверка, и вот ей отказали. Стало известно нам сегодня, а само решение было принято, возможно, на прошлой неделе», — сказал адвокат.

В своем заявлении депутат указывала, что Учитель и Добрынин с сентября 2017 года обвиняли ее в «создании террористической организации» и совершении иных преступлений. Поклонская сочла эти обвинения ложными. По мнению депутата, Учитель и Добрынин намеревались оказать давление на нее из-за жалоб граждан на фильм «Матильда».

Однако следствие не обнаружило в действиях режиссера и адвоката состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета), поскольку «прямого умысла на совершение данного преступления у Учителя и Добрынина не имелось, так же как не имелось корыстной или иной личной заинтересованности».

На протяжении 2017-го года депутат вела кампанию против «Матильды». Картина повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская настаивала, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как император был посмертно прославлен в лике святых как страстотерпец. Так, в октябре 2017 года Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на нарушения при финансировании со стороны Фонда кино. После проверки в ведомстве заявили, что нарушений закона выявлено не было, как и нарушений процедуры выдачи прокатного удостоверения «Матильды».

После этого депутат обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину «Матильда» на экстремизм и отозвать у него прокатное удостоверение. Однако Генпрокуратура отказалась провести дополнительную проверку картины.

В сентябре 2017 года адвокат Учителя написал главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить Поклонскую на связь с «экстремистскими формированиями», которые «под видом защиты христианских ценностей» устраивали акции против выхода картины в прокат. «Поклонская фактически подстрекает представителей вышеназванных незарегистрированных организаций, а также других реакционных сил к совершению противоправных действий», — говорилось в обращении.