Фирма Абрамовича потребовала сменить совет директоров «Трансконтейнера»

​ООО «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова потребовало созвать собрание акционеров «Трансконтейнера» для досрочного прекращения полномочий совета директоров оператора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Трансконтейнера».

Там отметили, что один из акционеров контейнерного оператора — «Енисей Капитал» — потребовал прекратить полномочия совета директоров и избрать новый состав. В пресс-службе уточнили, что акционеры «Трансконтейнера» проведут совещание по этому вопросу 16 ноября.

Также в сообщении компании говорится, что на встрече запланировано обсуждение основных параметров инвестиционной программы компании на будущий год, структура парка подвижного состава до 2021 года, а также ликвидация представительства «Трансконтейнера» в Абхазии.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. По итогам 2017 года компания перевезла 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что составляет 46% от общего объема перевозок. Чистая прибыль компании в 2017 году по стандартам МСФО составила 6,5 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2016 году.

Сейчас 50% плюс две акции компании принадлежит АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (99,84% — у ОАО «Российские железные дороги»). «Енисей Капитал» владеет 24,5% акций оператора. Еще 25,1% акций оператора до недавнего времени принадлежали FESCO (контролируется группой «Сумма»). В октябре 24,8% из этой доли приобрел ВТБ.