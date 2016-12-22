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Сбербанк снизил ставки и увеличил срок выдачи потребительских кредитов
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Сбербанк снизил ставки и увеличил срок выдачи потребительских кредитов
Финансы, 17:14
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Сбербанк снизил ставки и увеличил срок выдачи потребительских кредитов

Сбербанк до 31 января 2019 года увеличил срок предоставления потребительского кредита и снизил ставки. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«В рамках акции максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Также увеличен максимальный срок кредита — до 7 лет. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9%», — отмечается в сообщении.

В Сбербанке уточнили, что фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от 1 млн руб. Если клиент решил взять более 1 млн руб. сроком до 5 лет, то ставка составит 11,9%. На срок от 5 до 7 лет — 12,9%.

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При этом на кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. на срок до 5 лет диапазон ставок составляет 11,9–16,9%, а от 5 до 7 лет — 12,9–17,9%, сообщили в Сбербанке.

Для клиентов, которые решили взять потребкредиты на сумму от 30 тыс. до 300 тыс. руб. диапазон ставок будет еще шире. На срок до 5 лет — от 12,9 до 19,4%, а на срок 5 до 7 лет — 13,9–19,9%.

Теги: Сбербанк , снижение ставки , потребительский кредит
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